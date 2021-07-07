環球時報評論「美國科企香港反起底」風波：公司成為華府博弈工具

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-07 12:51

《環球時報》7月7日以《美三巨頭撤出香港不實風波說明了什麼？》為題發布社評，評論香港計劃本立法年度提交有關打撃「起底」行為的修訂條例草案，並引起一些企業關注之事。

《華爾街日報》7月5日稱Facebook、Twitter、Google等多間互聯網企業憂慮受修例影響，私下去信警告港府，修例可能令到其公司、員工被調查，假如港府堅持現時修例方案，可能會停止向香港地區提供其互聯網服務，撤出香港市場。

亞洲互聯網聯盟6日回應港媒查詢時稱，協會代表逾15公司的立場，信件僅是表達對修例關注，未有提及個別公司，認為外畀不應把行業看法與個別公司扯上關係。

圖為2021年4月23日，美國一部手機展示Facebook手機應用程式。（AP）

《環時》稱《華爾街日報》那是「不實報道」、「這個『假新聞』讓人們看到的是一些真實問題和圖謀，觸發的擔心有很強的來龍去脈。」當中包括美國利用科企作為地緣政治博弈工具，而那些公司沒強力抵抗，「總體上響應政府指令」。

評論稱香港修例有充分道義基礎。這事被亞洲互聯網聯盟的一封表達關切的信以及《華爾街日報》的「失實報道」炒出巨大風波，這是毫無道理，不可接受。

文中也指出，香港的司法正義決不能由美國的公司定義，以外中國的主權決不容外部力量侵蝕，不論Facebook、Google及Twitter都不能逾越它。