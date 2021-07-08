一分鐘看世界｜海地總統遇刺、外國「反起底法」有何不同、塔利班

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-08 07:00

今天是7月8日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

海地總統遇刺身亡

加勒比海國家海地的53歲總統莫伊茲，7月7日早上在家中遭槍殺身亡，第一夫人也遭受槍傷。莫伊茲自2017年起上任，4年間國內示威不斷，海地國家貧窮、糧食短缺加上政治不穩，導致頻頻發生暴力犯罪事件。自疫情爆發以來，當地至今也未展開疫苗接種……（點擊了解更多）

外國「反起底法」有何不同

香港政府計劃立法將「起底」刑事化，引起科技界擔憂，甚至一度傳出國際科企公司或考慮撤出香港，後來Google等科企作出澄清。有建制派認為外資公司動輒以撤資要脅，干擾特區政府立法，又指外國亦有相關法律。究竟「起底」在國外是否違法，外國的「反起底法」又有何不同……（點擊了解更多）

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圖為2020年4月，新加坡地標魚尾獅。新加坡在2020年1月正式實施反起底法。（Getty）

塔利班勢如破竹

美軍與北約軍隊陸續撤出阿富汗，塔利班乘機攻佔北部多個地區，令阿富汗局勢升級，多國宣布關閉在當地的領事館或縮減服務。阿富汗政府軍未能抵擋塔利班的「攻勢」，據英媒報道，塔利班向外發放部份軍人棄械投降的影片。外界關注中國將如何斡旋，中美俄又能否迎來合作契機……（點擊了解更多）

阿富汗：圖為2021年7月2日，一名阿富汗軍人在帕爾萬省巴格拉姆空軍基地附近的檢查站駐守，當日最後一批美軍撤出巴格拉姆空軍基地。（Reuters）

「滴滴」出事

中國國家網信辦宣布對滴滴全球股份有限公司進行網絡安全審查後，美國律師事務所計劃對滴滴發起集體訴訟。分析認為中國對滴滴的出擊，打響中美數碼主權大戰的第一槍......（點擊了解更多）

中國國家網信辦7月4日宣布對滴滴全球股份有限公司進行網絡安全審查，圖為滴滴出行2017年在北京全球流動互聯網大會的宣傳板（AP）

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