世衛譚德塞警告：死亡人數被低估　世界正處於大流行危險時刻

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-09 10:15

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID）死亡個案從300萬升至400萬僅用了82天，快過前三個100萬。此前達到第一個100萬約用了9個月，第二個和第三個則分別用了4個月和3個月。

中國華爾街見聞7月9日報道，全球新冠死亡病例數加速增長，目前已超400萬，但世衛組織（WHO）警告這一數字低於實際。

WHO總幹事譚德塞在7日的例行記者會上表示，400萬「可能低估了總死亡人數」， 世界正處於「這場大流行的危險時刻」。根據WHO數據，死亡病例數從300萬升至400萬僅用了82天，遠快於前三個100萬。此前達到第一個100萬例約用了9個月，第二個和第三個則分別用了4個月和3個月。

疫苗接種覆蓋率低的國家尤其遭受威脅。美國有超過60萬人死於新冠，但由於疫苗快速分發，死亡率已大幅下降。而另一邊，接種率較低的南美洲死亡人數正在上升，WHO數據顯示，巴西死亡病例共計526892個，居全球第二，截至7月6日的一周內，10個死亡率最高的國家中有7個位於南美。

而在人口眾多的非洲，完成全劑量疫苗接種的人口比例剛剛突破1%，這意味着在全球已經接種的新冠疫苗中，非洲所佔的比例還不到1.5%。在這種情況下，非洲新冠病例數攀升速度已經超過早期峰值，變異病毒正在推動非洲大陸形成第三波疫情。

英國惠康基金會總監法勒（Jeremy Farrar）稱，儘管在疫苗覆蓋範圍廣泛的國家，疫苗減少了嚴重病例和死亡人數，但在世界其他地區，「情況卻截然不同」：「我們擁有結束這場疫情所需的工具——疫苗、治療和檢測——但只有當所有人、所有地方都能得到這些工具時，它們才能起作用。」

記者會上，譚德塞稱，由於變異毒株和疫苗分配「驚人的不平等」，很多國家病例數及住院人數都在急劇上升。