新冠肺炎Delta變種病毒肆虐東南亞　泰國曼谷等地實施宵禁措施

撰文： 洪怡霖 何文翰 最後更新日期： 2021-07-09 22:18

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變異病毒株導致多國陷入新一波疫情，當中包括一些東南亞國家。馬來西亞和泰國的單日死亡個案數字都在7月8日刷新記錄，其中泰國政府9日宣布在首都曼谷和9個府推行更嚴格措施，在晚上9時至凌晨4時期間宵禁。

印尼是東南亞疫情最嚴峻的國家，單日死亡案例在一週之內翻倍，8日新增38,391宗確診，為6月同期的6倍。爪哇島醫院不堪重負，氧氣瓶供應亦不足。首都雅加達（Jakarta）5個為新冠死者而設的墓地，4個都已接近「爆滿」狀態。

路透社9日稱，印尼7月7日首次在1天內錄得逾1,000死亡個案。

泰國8日新增7,058宗確診，75宗死亡個案。曼谷機場一個新的客運大樓正被改造為一個有5,000張床位的方艙醫院。

曼谷等地晚9朝4宵禁

政府9日宣布在首都曼谷和9個府實施更嚴格防疫措施，包括關閉商場、宵禁令和限制聚會人數。措施會在10日和12日相繼生效。

曼谷和9個府會實施宵禁，有關地區在晚上9時至凌晨4時期間將禁止非必要外出。從7月12日起，曼谷和周邊5個府的商場、美容診所、水療中心和按摩店必須關閉。

緬甸8日首次1天錄得逾4,000人確診，死亡人數也創新高。

馬來西亞新增死亡個案同日創下新高後，單日確診病例在9日也創新高，為9,180個。

越南8日新增1,314宗確診個案。它在過去3天的個案總數，比疫情在該國爆發首13個月錄得的更多。

柬埔寨過去9天確診個案及死亡個案增至最多。