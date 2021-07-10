海地總統遇刺｜美國及哥倫比亞派員調查　海地要求制裁涉事者

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-10 02:41

海地（Haiti）總統莫伊茲（Jovenel Moïse）遭暗殺事件，美國及哥倫比亞7月9日宣布派遣執法及情報官員到海地，協助當地調查事件。

海地警方8日表示，行刺事件是由28名僱傭兵參與，當中26人是哥倫比亞人，另外2人是海地裔美國人。目前當局拘捕17人，3人被殺，其餘8人仍然在逃。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）在Twitter留言，指與海地臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）通話，表明會提供一切協助，當地的國家情報總監及警方情報部門首長會聯同國際刑警（Interpol）人員到海地協助調查。

海地總統遇刺：圖為7月8日，警衛在海地首都太子港拘捕涉案疑犯。（AP）

路透社同日引述哥倫比亞保安消息人士報道，當局認為多名相信有份參與暗殺事件的哥倫比亞人早前曾經取道多米尼加共和國（Dominican Republic）入境海地，並在當地逗留超過一個月。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，聯邦調查局（FBI）及國土安全部（DHS）官員會到海地加入調查，並強調加強當地執法部門能力仍是華府的主要優先工作。另外有兩名美國執法部門消息人士表示，多個部門正調查美國與襲擊事件的關係。

報道亦提到，莫伊茲在7日遇刺身亡後，海地駐美國大使埃德蒙（Bocchit Edmond）隨即去信美國國務卿布林肯（Antony Blinken），要求華府根據《馬格尼斯基人權問責法 》（Magnitsky Act），制裁所有直接參與或協助行刺事件的行兇者。