邁阿密塌樓｜喪生人數增至79人　一隻小貓奇迹生還

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-10 06:57

美國邁阿密（Miami）沿海住宅大樓倒塌意外，搜索人員在7月9日再掘出15具遺體，令死亡人數升至79人，另外仍然有61人下落不明。

邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）在簡報會表示，搜索人員在瓦礫中發現一隻名為Binx的貓仍然生還，牠在事發前住在9樓，獲救後已經與主人團聚。

卡瓦指這次發現總算帶來一點好消息，而當局正加快找出失蹤者遺體，為失蹤者家人結束超過兩週的憂心等待。她亦指出，不斷增加的死亡數字令人震驚和痛心，而且深刻地影響每個人。

搜救工作已經進入第16天，佛羅里達（Florida）及多個州份的救援人員以每更12小時形式，接力在危險而炎熱的環境下搜索。卡瓦指他們已經付出太多，相信會對他們帶來長遠影響，因此已加強朋輩輔導，確保工作人員的精神健康和福祉。

邁阿密塌樓：圖為2021年7月7日，搜救人員在大樓瓦礫外默哀。（Reuters）

目前仍然未知大樓的倒榻原因，美國有線新聞網絡（CNN）報道，瑟夫賽德鎮（Surfside）鎮長伯克特（Charles Burkett）表示，鑑證人員已經抽取與肇事尚普蘭大廈南樓（Champlain Towers South，暫譯）附近的北樓（Champlain Towers North）混凝土樣本，分析是否存在鹽分污染的可能。

他指出，樓宇結構內的鹽分可能危害大樓安全，而且北樓與南樓都是來自同一發展商和建築方式，使用物料都可能是相同。因此這次分析不但有助找出意外原因，亦可能為區內其他樓宇狀況帶來警示。