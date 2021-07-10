美媒：美軍若無法阻止解放軍武統台灣 　將淪為二級軍事力量

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-10 19:08

美國空軍退役上校岡津格（Mark Gunzinger）7月9日在「防務新聞」網站發表文章稱，近年來美軍規模和國防預算持續收縮，特別是空軍機隊數量銳減，如果中國和俄羅斯攻擊台灣島以及波羅的海國家，美國不能迅速做出壓倒性的反應。

岡津格在文章開頭提到，美國防部曾希望採購新裝備，以技術上的優勢，彌補美軍在規模收縮後形成的不足。冷戰結束後近30年來，美國軍力和國防預算規模都在縮減。此舉導致如今美軍缺乏足夠能力，同時應對單一侵略者、保衛美國本土，並阻止其他國家對美發動的核攻擊。

岡津格認為，根據美國2018年公布的國防戰略，控制美軍規模最重要的因素，是能擊敗對美國盟友發動的入侵敵人。為了防止中國對台灣島發動攻擊，或是俄羅斯入侵波羅的海國家，美軍需要具備發動大規模精確打擊的能力，並且可以在數小時內就發動進攻。岡津格強調，為符合上述要求需要擁有足夠的航空兵力，包括轟炸機、五代戰鬥機，以及其他航空作戰單位。

岡津格以自己曾服役的美國空軍為例，說明美軍的不足。冷戰結束後，美國空軍有66%的轟炸機退出戰鬥序列，戰鬥機部隊規模還不到1991年擊敗伊拉克軍隊時的一半。美國空軍當前140架B-1、B-2和B-52轟炸機，是史上最小轟炸機規模，每天只能出動30架次。而在1991年，僅B-52一型轟炸機，執行對伊拉克軍隊攻擊的沙漠風暴行動期間，平均每天飛行就有50架次。

可事到如今，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）還對目前的預算感到滿意。在考慮通脹因素後，美軍的預算仍在下降。岡津格指出，如果美國防部高層不願就現狀發出警告，美國國會就必須介入。為了阻止中俄獲取勝利，美國就要並增加部隊規模和戰力，使美軍能快速地阻止入侵。增加遠程隱形轟炸機、五代戰鬥機、包括反艦導彈在內的精確制導武器，以及無人機都該是首要目標。

岡津格表示，如今的美國對入侵缺乏立即的、壓倒性的反應，會對美國造成毀滅性的影響：如果不能阻止中國奪取台灣島，或阻止中國在南海的主導地位，美國將有可能淪為西太平洋的二級軍事力量。同樣，俄羅斯對波羅的海國家入侵成功，就可能直接導致北約的崩潰。