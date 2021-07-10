緬甸局勢丨挪威電信公司出售緬甸業務並退出當地市場

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挪威電訊公司（Telenor）7月8日公布，公司以1.05億美元將緬甸子公司Telenor Myanmar售予黎巴嫩M1集團（M1 Group），正式退出緬甸市場。Telenor本是在緬甸營運的主要電訊服務供應商之一。

緬甸局勢：圖為7月3日，反對軍方2月發動政變奪權的人在仰光一個小鎮遊行示威。（AP）

挪威電信公司主席兼行政總裁布雷克（Sigve Brekke）在聲明中說，在過去數月，因為人民安全、監管和法規遵循等原因，緬甸形勢對公司的挑戰變得愈來愈大，「我們已評估所有選項，並相信在這種情況下，出售Telenor Myanmar是最好的解決方案」。

挪威電信公司緬甸分公司在社交媒體上稱，所有電信業務將繼續正常運營。

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這交易仍待監管部門批准，它將公司持有的所有牌照、合約、員工及客戶都轉讓給M1。

M1 Group是一間黎巴嫩投資控股公司。自2019年8月起，它已被組織「英國緬甸運動」（Burma Campaign UK）列入與緬甸軍方有關係的公司「骯髒名單」（Dirty List）。

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