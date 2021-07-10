拜登簽行政命令促經濟競爭　降藥價與航空業收費有法？︱新聞教室

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-10 21:15

美國總統拜登（Joe Biden）7月9日簽署行政命令，指示政府部門打擊反競爭行為，希望促進美國經濟內部的競爭。究竟可以帶來什麼效果？拜登目標包括降低藥物、航空公司費用、上網服務等價格，以造福消費者，另又會打擊企業併購行為，但美媒也指出，未來尚要等待各部門推行具體政策，還要面對法律挑戰的風險，所以可能需不少時間才看到實際效果。

涵蓋多個領域

拜登的行政命令提出72項行動和建議，涵蓋醫療保健、科技、農業等領域，要求各部門促進美國經濟內部的競爭，他更表示「沒有競爭的資本主義不是資本主義」。

圖為2021年7月9日，美國總統拜登於白宮簽署行政命令，促進競爭。（AP）

圖降低商品價錢

這位美國總統的主要目的，是希望降低多項商品或服務的價錢，例如在藥物價格上，他要求衞生官員與各州合作，制定從加拿大進口較便宜藥物的計劃，他又指令讓助聽器可以在藥房直接出售，成為更容易買到的商品。

其他例子也有在航空業方面，拜登鼓勵政府部門制定政策，要求航空公司要就行李延誤退費，以及要求各航空公司清楚列出與行李或取消行程有關的收費。《華盛頓郵報》便指，最新的行政命令把焦點放於處方藥、醫療保險、航空及上網服務。

打擊大型企業併購

拜登的行政命令也將指示司法部和聯邦貿易委員會（FTC）仔細審查合併案，並可以對之前已完成的交易提出挑戰，報道指，試圖鞏固主導地位的大型科企相信會成為目標，未來Facebook收購Instagram的事件或難發生。

拜登簽署行政命令，目標包括降低藥物價格，圖為在美國科羅拉多州一間社區健康中心內（Getty）

何時能收效

政府希望協助降低商品或服務價格，相信會得到不少消費者歡迎，但要實際看到價格下降，卻未必會在短期內出現。報道指出，行政命令大部份是指示或鼓勵聯邦政府部門去採取行動，至於何時制訂具體政策，還要看各部門如何反應、何時反應。

更甚的是，政府部門的政策若然太「激烈」的話，還有可能惹來法律挑戰，令國會介入，便將需要更長時間才看到行政命令的效果。

圖為2021年7月4日拜登在白宮草坪就國慶發表講話（AP）

商界：損害經濟

《華爾街日報》報道，商界對拜登的新計劃不滿，商界圓桌會議（Business Roundtable）主席博爾滕（Joshua Bolten）表示，對行政命令涉及議題的寬廣程度及潛在影響感到憂慮，他認為行政命令或會削弱美國的競爭力，而不是增強。