英國富商布蘭森7月11日準備上太空　貝索斯與馬斯克均送上祝福

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英國富商、維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）會在美國東岸時間7月11日早上9時（香港時間11日晚上9時）進行太空之旅。「落後」一步上太空的藍色起源公司（Blue Origin）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）10日發文預祝布蘭森飛行順利。

貝索斯10日在社交媒體Instagram發文說：「祝你（布蘭森）和整個團隊明天有個成功和安全的飛行，祝你們好運！」

拍攝日期不明的影片截圖顯示，維珍銀河公司創辦人布蘭森在美國新墨西哥州進入太空船「團結號」的內部。（Reuters）

70歲的布蘭森11日會在新墨西哥州（New Mexico）乘坐維珍銀河的太空船「團結號」（VSS Unity）進入太空。

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貝索斯亦會在7月20日乘坐藍色起源的「新謝潑德」火箭（New Shepard）升空。

SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦在Twitter上回覆布蘭森的推文時稱：「會在那裏祝你一切順利。」暗示他會到新墨西哥州的發射現場觀看這次太空之旅。

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