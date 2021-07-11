Virgin Galactic布蘭森升空10時30分直播　抵試飛場地美國太空港

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-11 21:13

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）7月11日晚搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船升空。倘成功，這是首次民間太空之旅，可說是太空旅遊普及化踏出重要一步。

【20:52】 布蘭森一行人已抵達美國新墨西哥州（New Mexico）的美國太空港（Spaceport America）。

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

【20:42】 布蘭森在媒體訪問中稱，Tesla及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）已購買「機票」，未來會使用維珍銀河的服務，進行太空旅遊。

馬斯克付了75,592港元的訂金訂位。但外界暫未知他何時成行。

布蘭森向英國《星期日泰晤士報》確認馬斯克訂位的消息。布蘭森稱，他可能在未來購買SpaceX的機票作為回饋。

兩人在「太空旅行」的競賽中可說是對手，但從馬斯克親往支持，以及購買維珍銀河的機票看來，這場「比賽」的氣氛相當友好。

圖為2019年10月28日，馬斯克與維珍銀河的高層在紐交所外合照。（AP）

【20:39】 《華盛頓郵報》稱是天氣緣故，導致升空時間延遲至10時30分。

【20:30】布蘭森在Twitter推文，預告今天是大日子，並發布他與Tesla及SpaceX創辦人馬斯克的合照，稱自己美好的一天，是與這位朋友會面開始：

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

延伸閱讀：平民上太空｜維珍銀河布蘭森勢創歷史 太空旅行艙門終打開

延伸閱讀：兩大富豪太空之旅比併：飛行方式大不同 貝索斯將飛得更高

布蘭森：第一位太空旅客

布蘭森是搭乘他名下太空探索公司維珍銀河（Virgin Galactic）的團結號火箭（VSS Unity）升空。他所到之處，將看到天空開始變黑，以及地球的地平線向遠處彎曲的模樣。

他此行主要是為2022年公司推出的旅遊服務計劃測試用家體驗。維珍銀河稱迄今已有約600人付25萬美元預訂「機位」，包括歌手Justin Bieber和荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。

維珍銀河採用可重複使用發射系統。日後光顧維珍銀河太空旅遊服務的乘客，也是會使用到這套系統。

布蘭森準備升空之前，團結號已完成多次載人試飛和展演，包括3次成功到達太空邊緣。

維珍銀河公司創辦人布蘭森（右三）會與其他5人7月11日升空（AP）

體驗無重狀態

他是在美國新墨西哥州的美國太空港與其他5人一起升空，與9天後展開太空之旅的亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）不同，布蘭森的「座駕」是太空飛機。

他會坐在「太空船二號」（SpaceShipTwo）內，由母艦機「白色騎士二號」（White Knight Two）把他們帶到高空。它降落時，「太空船二號」會像傳統飛機般在跑道滑翔着陸。

詳細的情況是，當「白色騎士二號」飛至15公里高的高空之際，它將「太空船二號」放出來，置於太空船後方的火箭引擎點火，讓太空船90秒間加速到接近每小時4,000公里，朝距離地面100公里的太空邊緣進發。引擎點火僅60秒，讓太空船去到最高點，當時距離地面約90公里。機內的人進入無重狀態，可在機艙內飄浮，維時數分鐘，他們亦會在如此高度俯瞰我們美麗的地球。之後「太空船二號」尾桁會「翹起」讓它回航。它最後會以無動力滑翔方式降落在美國太空港。

這旅程預計是14至17分鐘。而整個任務則為時90分鐘。

▼觀看布蘭森及貝索斯的「太空座駕」大不同▼

布蘭森走到這一步並不容易。他2004年首次公開說有意製造一部太空飛機，預期2007年投入商用。但因公司面對技術上的困難，以及2014年發生「太空船二號」墜機意外，對他的征空之路倍添挑戰。