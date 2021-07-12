新冠肺炎丨泰國逾600醫護接種科興疫苗後確診或需補打加強劑

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-12 00:26

泰國衞生部7月11日稱，逾600名醫護人員接種「科興疫苗」後確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），當局正考慮為醫護人員提供加強劑。

衞生部公布，4月至今共677,348名醫護人員完成接種2劑科興疫苗，其中618人仍受感染，1名護士死亡。

泰國新冠肺炎疫情：圖為7月8日泰國醫療工作人員在曼谷進行拭子採樣，以作病毒測試。（AP）

官員稱，專家小組建議向醫護提供第3劑疫苗，提高他們免疫力，但第3針會改用「阿斯利康疫苗」或使用信使核糖酸（mRNA）技術研發的疫苗，當局12日會審視有關建議。

泰國疫情反彈，11日公布新增9,418宗本地確診個案，是單日新高，另有91宗新增死亡個案。當地累計確診個案336,371個，累計死亡個案2,711個。

有關部門2月起啟動疫苗接種計劃，6月才接收首批「阿斯利康疫苗」，美國捐贈的150萬劑「輝瑞疫苗」則於7月內運抵當地。

「科興疫苗」是由中國科興生物（Sinovac）研發的新冠肺炎疫苗，商品名稱是克爾來福（CoronaVac）。

「阿斯利康疫苗」由英國阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學（University of Oxford）合作研發。「輝瑞疫苗」則由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。