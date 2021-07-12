一分鐘看世界｜太空旅遊時代、塔利班攻城掠地、總統遇刺疑團待解

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今天是7月12日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

布蘭森遊太空

維珍集團創辦人、70歲的布蘭森不僅是企業家，也是出了名的冒險家，他7月11日晚親身乘太空船，在人類太空飛行史上留一筆。他搭乘維珍銀河的團結號火箭升空，在太空體驗無重狀態數分鐘後順利安全回航。平民上太空，到了今天終於成真，而太空旅遊普及化的時代，也由此展開……（點擊了解更多

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阿富汗陷落

自從以美國及北約為首的聯軍加快撤出阿富汗後，極端組織塔利班乘時而起，9日已聲稱已控制阿富汗85%土地，也將塔吉克、烏茲別克、伊朗相接重要邊境口岸收入囊中。阿富汗總統加尼10日稱，當地每天最少有200至600人喪生。他稱塔利班要對持續爆發的暴力事件負責……（點擊了解更多

海地總統被殺

海地總統莫伊茲7日遭暗殺身亡，臨時總理約瑟夫隨後接管國家，但迄今已有第3人被指有權治國，當地情況勢將亂上加亂。28名疑犯中，26名是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人。續有疑犯稱事前不知任務是刺殺總統，此外涉案哥倫比亞人由4間僱傭兵公司招募，犯案前分派入境；愈多新資訊出現，令幕後黑手身份更耐人尋味……（點擊了解更多

G20財長會

二十國集團財政部長和央行行長會議7月10日閉幕並發表公報，稱已就國際稅收框架達成歷史性協議，包括支持訂立最低15%的企業稅率。包括愛爾蘭在內的避稅天堂吸引將驟降，對Facebook及Google的盈利將構成影響......（點擊了解更多

圖為7月9日美國財長耶倫在意大利威尼斯，準備出席G20財長和央行行長的會議。（Reuters）

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從阿富汗到海地　美國只忙於拯救自己

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