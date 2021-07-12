維珍銀河升空對布蘭森與公司意義重大｜新聞背後

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-07-12 18:58

英國維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）7月11日乘搭旗下公司的團結號火箭（VSS Unity）升空並順利返回地球。英媒和美媒就是次太空之旅對布蘭森及其公司有多重要，各有不同見解。

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與貝索斯搶「頭啖湯」

英媒稱，這是布蘭森維珍銀河冒險的一個里程碑，他觸碰到太空邊緣，實現畢生抱負，並在爭相開放次軌道太空飛行的商業旅遊服務，從競爭對手、美國企業亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）手中爭奪讚頒旗下公司的權利。

貝索斯20日也將乘坐旗下太空探索公司（​SpaceX）、藍色起源（Blue Origin）的太空艙上太空。

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維珍銀河升空：圖為7月11日，維珍銀河創辦人布蘭森在美國新墨西哥州開香檳。（AP）

達成童年夢想

英國天空新聞稱，布蘭森完成太空之旅，標誌着太空旅遊的新時代，對他來說，太空之旅不僅為宣傳噱頭，甚至是實現兒時夢想。

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維珍銀河升空：英國億萬富豪布蘭森7月11日乘搭旗下維珍銀河太空船團結號火箭升空並順利安全回航，圖為他在返程時稱：「我曾是一個有夢想的孩子」。（Reuters）

提升客戶信心

報道稱，他成功展開太空之旅，將向數百名已支付幾萬英鎊的顧客發出訊號，即確保其太空旅程將會成行，而且是安全的。

維珍銀河升空：圖為維珍銀河創辦人布蘭森7月11日與團隊完成試飛後，在美國太空港的會場慶祝。他讓維珍銀河政府事務和研究營運副總裁班騎在他的肩膊上。（AP）

維珍銀河「太空船二號」（SpaceShipTwo）2014年試飛期間墜毀，1名飛行員喪生。布蘭森這次用親身經歷來證明旅程安全，維珍銀河終於擺脫7年前的陰影。

敞開旅遊新大門

《華爾街日報》稱，這次旅程開啟太空旅遊之門，布蘭森的旅程說明私人企業正致力朝每年可載幾百人上太空的方向發展。

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