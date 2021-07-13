一分鐘看世界｜東京「懊」運、海地案主謀極速落網？多國新冠疫情

今天是7月13日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
奧運「吉場」
日本東京都因新型冠狀病毒肺炎疫情4度進入緊急狀態，至8月22日，橫跨奧運賽期，這令人更擔心，包括舉行開幕禮在內的場館，政府將朝着「空場」舉辦方向展開協調。日本政府、東京都及奧組委、國際奧委會等將進行五方磋商，並作最後決定。除奧委會將損失數百億日圓的門票收入以外，電視台也為收視危機感到「頭痕」……（點擊了解更多）
↓想看看日本民眾及領導人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：
太空之旅之意義
英國維珍銀河創辦人布蘭森7月11日乘搭旗下公司的團結號火箭升空、體驗無重狀態並順利返回地球。這不但是太空旅遊「平民化」踏入第一步，也是布蘭森本人實現童年夢想、提升未來潛在客戶信心，更是讓公司從2014年試飛空難的打擊中「走出來」……（點擊了解更多）
總統遇刺疑案
海地總統莫伊茲7月7日遇刺身亡。在外界獲得愈來愈多資訊之際，問號卻愈來愈多。海地警方11日稱一主要疑犯落網——在海地出生、在美國州行醫的薩農。有被捕疑犯作供時有提及他的名字，然而這位反政府的醫生名不經傳又無任擔公職經驗，就算他想當總統，都不是就這樣將總統解決掉就能成事吧……（點擊了解更多）
多國新冠疫情
Delta變異病毒株令多國接種或是民眾生活正常化計劃都面對挑戰。俄羅斯因Delta疫情反彈，港府16日起收緊從當地到港人士的檢疫要求；泰國曼谷12日起宵禁，措施升級，政府決定讓醫護人員「溝針」；以色列向免疫系統有缺陷成年人提供第3劑疫苗；韓國連續6天錄得增逾千宗確診個案，首都圈防疫級別升至最高；澳洲與新加坡旅遊氣泡計劃推遲。
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