中國代表多國於聯合國發言　譴責系統性種族主義和種族歧視

聯合國人權理事會第47屆會議7月12日舉行關於保護非洲人和非洲人後裔人權的對話會。多個發展中國家對系統性種族主義和種族歧視提出譴責，呼籲國際社會加大力度打擊針對非洲裔、亞洲裔的歧視和暴力。



中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭代表跨地區的50餘國做了共同發言。陳旭表示，2021年是《德班宣言和行動綱領》通過20周年，國際社會反對種族主義、種族歧視、排外主義和相關不容忍行為依然任重而道遠。

陳旭指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，一些政治公眾人物發表種族主義言論，煽動暴力、種族歧視、仇外心理和伊斯蘭恐懼症，導致針對非洲人和非洲人後裔、亞洲人和亞洲人後裔，特別是婦女、兒童的歧視和仇恨犯罪急劇增多。

陳旭呼籲，國際社會應加大努力打擊針對亞洲人和亞洲人後裔的種族歧視和仇恨犯罪，敦促政治公眾人物停止發表種族主義言論，充分保障亞洲人和亞洲人後裔權利。多邊人權機構應密切關注上述問題，並考慮採取適當行動。

中國代表於國家發言指出，非洲人和非洲人後裔於美國、英國、加拿大、歐盟國家等仍面臨系統性種族主義和種族歧視，於執法和司法部門遭受嚴重歧視和暴力，正義無法得到伸張。

中國代表稱，近年來，美國、英國、加拿大、澳洲和歐盟國家針對亞洲人和亞洲人後裔的歧視和仇恨犯罪急劇增多，有關政客和媒體的煽動言論難辭其咎。

「國際社會對系統性種族主義不應再無所作為，不應讓非洲人和非洲人後裔、亞洲人和亞洲人後裔繼續受到歧視和暴力的傷害。」

非洲國家集團、伊斯蘭合作組織、阿拉伯國家集團、海灣合作委員會、南非、沙特、古巴、印度尼西亞、越南與白俄羅斯等國家或組織紛紛譴責系統性種族主義和種族歧視，敦促有關國家全面有效落實《德班宣言和行動綱領》。