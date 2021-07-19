東京奧運｜新冠疫情改寫賽場內外面貌　選手村不再夜夜笙歌？

東京奧運押後一年的原意是希望等到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩和能夠如常作賽，但最終事與願違，這項體壇盛事仍然要於緊急事態宣言生效期間舉行。主辦單位從入境隔離、進行賽事、安排住宿等等都尤其謹慎，恐怕稍有差池就成為超級傳播事件。我們從電視畫面看到的奧運已經跟回憶裏的奧運大有不同。



圖為2021年7月1日，德國運動員抵達位於日本東京的羽田機場。（AP）

奧運的防疫措施從選手入境前已經開始。所有人出發前往日本96小時內都必須分兩日接受兩次新冠病毒檢測，登機時必須出示陰性檢測證明。他們到達日本的機場仍然要再接受檢測，結果一旦呈陽性就要按照規定隔離。

所有從日本境外到達的奧運參加者必須接受三日的隔離。之後入住選手村的所有人每日都要接受檢測。雖然奧運主辦單位建議所有人接種新冠疫苗，但規則集列明打針不是參加奧運的要求。

圖為2021年6月21日，日本東京國立競技場的奧運五環。（AP）

今屆奧運和以往奧運最大的分別自然是「消失的現場觀眾」。由於日本首相菅義偉對東京都發布的緊急事態宣言生效時期橫跨奧運賽期，主辦單位無奈決定東京都、神奈川縣、千葉縣和埼玉縣首都圈舉行的賽事閉門進行。至於其他地方舉行的賽事則交給地方政府決定，其中北海道等已經決定閉門作賽。

即使場館有限度容許觀眾入場，規則集一早寫明不同的限制。例如觀賽期間不准歡呼、大叫、唱歌或吹口哨，避免透過飛沫傳播病毒。他們也必須盡可能保持距離，避免有身體接觸。

圖為2021年6月20日，日本有記者到訪東京奧運選手村。（AP）

至於選手村以往夜夜笙歌的場面或許將不復見。選手村除了是運動員起居生活休息的地方以外，還是他們結交新朋好友甚至進行「人與人的結連」的地方。運動員長年刻苦訓練，練出近乎完美的體格，血氣方剛的男女想尋樂似乎不難想像。奧運金牌游泳選手洛捷迪（Ryan Lochte）曾估計，約七成的奧運選手都有發生性行為。

只是避免不必要身體接觸卻是防疫措施的一大原則。本來計劃於選手村派發的約1.6萬個安全套將改為於選手離開時派發。運動員於空閒時間仍然可以到娛樂中心消遣。雖然他們不准於選手村的公共場所飲酒，不過卻可以於自己的房內飲酒。主辦單位已經明言，違例運動員或將被取消參賽資格。