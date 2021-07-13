亞洲疫情：韓國確診個案連續7天破千　馬來西亞疫苗中心爆200病例

韓國7月12日新增1,150宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，為全國單日新增確診個案連續7天超過1,000宗。另外馬來西亞、緬甸、印尼的疫情亦升溫，其中馬來西亞一個疫苗接種中心出現逾200宗確診個案。



以下為這4個國家的疫情消息：

韓國：首都圈提升防疫級別

韓國疾病管理本部7月13日的數據顯示，韓國累計確診個案為170,296宗，累計死亡人數為2,048人。政府12日將首都圈防疫級別升至最高的第四級，當地在下午6時後，禁止3人以上的私人聚會。

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為7月13日，馬來西亞雪蘭莪州一名農民接種新冠疫苗。（AP）

馬來西亞：疫苗中心爆逾200病例

馬來西亞一個距離首都吉隆坡25公里的新冠疫苗接種中心，爆出204名工作人員和志願者確診個案。中心在13日關閉，職員展開消毒工作。

科學部長哈伊里（Khairy Jamaluddin）13日對傳媒表示，建議於9至12日期間到中心接種疫苗的人自我隔離10天。他稱在完成消毒和替換工作人員後，中心會在14日恢復運作。

緬甸新冠肺炎疫情：圖為7月11日，緬甸仰光民眾排隊為氧氣樽補充氧氣，供新冠肺炎病人使用。（AP）

緬甸：單日增逾5000個案

路透社12日引述緬甸國營的緬甸廣播電視台（MRTV）指，在接受新冠病毒檢測的緬甸民眾中，逾三分之一人測出陽性結果。全國12日新增的確診個案數目和死亡人數破紀錄，當日新增5,014宗確診個案和再多89人死亡，累計確診個案為197,227宗，累計死亡人數為3,927人。

當地醫用氧氣供應不足，軍方12日承諾增加氧氣供應，以幫助治療新冠肺炎病人。

印尼新冠肺炎疫情：圖為7月12日，印尼雅加達民眾準備接種新冠疫苗。（AP）

印尼：研究指雅加達44.5%人曾染疫

路透社12日報道，印尼大學（University of Indonesia）、艾克曼研究所（Eijkman Institute）、印尼疾病控制和預防中心上週末公布的血清研究顯示，44.5%首都雅加達人在3月時已有新冠病毒抗體，即估計全市約有470萬人或曾感染新冠病毒。

在這些有抗體的人中，只有8.1%曾確診新冠肺炎，意味着其他人最有可能是無症狀感染者。