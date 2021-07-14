一分鐘看世界｜世衛呼籲別混打疫苗、美國新招抗衡中國、古巴示威

今天是7月14日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：



「溝針」好不好？

愈來愈多國家採用混打疫苗的做法，引起世衛反對，表明目前缺乏數據，混打不同疫苗可能會產生健康風險，並警告這是危險趨勢，但目前泰國、越南、印尼等均有意混打疫苗。其實溝針不算新鮮事，例如研究員曾以溝針形式對伊波拉病毒（Ebola）等進行實驗，過去也有理論說明接種兩劑稍為不同的疫苗有助產生較強的免疫能力，但效果仍有待真實數據認證……（點擊了解更多）

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過早解封

英國宣布將如期在7月19日解除防疫限制，包括重開商舖及活動場所、撤銷強制口罩令，專家警告過早解除防疫限制，可能造成災難後果。荷蘭首相呂特公開道歉，承認過早放寬防疫限制……（點擊了解更多）

圖為7月12日，倫敦國王十字車站。民眾在站內戴上口罩。（Reuters）

美國擬推數碼貿易協議抗中國

中美競賽持續，美媒指白宮正討論推動印度太平洋地區經濟體的數碼貿易協議，以抗衡中國於區內的影響力，澳洲、新西蘭、加拿大、日本或會加入。英媒則引述消息報道，美國政府將對在香港經商的美國企業發出營運風險警告，中國外交部回應指，反對美國以香港為藉口干涉中國內政......（點擊了解更多）

圖為2019年5月28日，中國北京中國國際服務貿易交易會美國國際商會於攤位擺放美國和中國國旗。（Reuters）

古巴罕見大型示威

古巴罕見爆發大型反政府示威遊行，為近30年來首次大規模抗議，出現警民衝突場面，哈瓦那政府指責是美國煽動，這場示威從何而來，又將如何影響疫中提速的經濟改革……（點擊了解更多）

古巴首都哈瓦那居民2021年7月11日上街抗議（AP）

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