德州民主黨人集體出逃阻限制投票權議案　能成功嗎？｜新聞教室

撰文：歐敬洛
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美國德州63名民主黨議員為阻止州議會共和黨提出的投票權修改議案，「漏夜出逃」往華盛頓杯葛議會，使議會未達法定人數流會。共和黨揚言要把民主黨議員抓回去，他們會成功嗎？

圖為7月13日，德州63名議員集體逃往華盛頓，杯葛州議會阻止限制投票的議案通過。（Reuters）

這不是首次出逃

德州多年以來是共和黨的重鎮，州議會民主黨人佔少數。這不是德州的民主黨議員第一次以外逃方式，企圖讓議會無法通過議案。

在2003年5月，超過50名民主黨議員逃到俄克拉何馬州，以阻止共和黨人就重新劃分國會選區投票。在兩個月後，相關的議案再度提出，11名民主黨議員逃到新墨西哥州。

共和黨人能抓他們回去嗎？

逃離德州的議員，不可能被真正的「抓回去」。萊斯大學（Rice University）政治學教授瓊斯（Mark Jones）表示，德州可發布通緝令，讓警察把議員拘捕議員並押送國會繼續開會，但這僅限在德州範圍內執法。

除非德州共和黨員成功要求司法部頒布全國通緝令，但這不太可能發生。

不過，外界評論認為民主黨人不可能長期逃亡，為了工作和家庭他們最終還是得回去。該63名民主黨人表示，他們計劃會待至8月7日，即特別會議會期結束後，會返回德州。

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能有效阻止立法嗎？

這次逃跑一般被視為政治姿態，實質效用微弱。因為共和黨人可以要求召開更多臨時會議，而相關的議案可以多次被提出。民主黨人現時希望的，是迫使共和黨人妥協修改爭議部分。

瓊斯表示，以逃跑方式拉布的策略可能會引起全國關注，但最終對立法影響不大。儘管共和黨人也沒有辦法防止未來出現類似的情況，因修改議事規則必須獲民主黨人支持。但民主黨人亦可能會遭遇報復，如減少民主黨席的委員會委員人數。

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