一分鐘看世界｜巴基斯坦巴士爆炸、卡梅倫說客醜聞、南非騷亂背後

今天是7月15日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：



巴士爆炸致多人傷亡

巴基斯坦北部一輛巴士7月14日突然爆炸後墜谷，造成至少13死，包括至少9名中國公民及3名巴基斯坦人員，另有28名中國公民受傷。事件一度傳出是炸彈襲擊事件，中國外交部要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，不過巴基斯坦外交部之後解釋，事件是因機件故障、氣體泄漏導致發生爆炸，然後巴士墜谷……（點擊了解更多）

卡梅倫說客醜聞

英國前首相卡梅倫為金融集團格林西爾資本（Greensill Capital）充當說客、試圖向政府取得資金協助公司，因此捲入是否違規的爭議，事件愈鬧愈大，傳出他一年因此賺過百萬美元薪金。引發這次事件的公司格林西爾資本究竟是何方神聖……（點擊了解更多）

卡梅倫：圖為5月13日，英國前首相卡梅倫離開他位於倫敦的寓所。（Reuters）

南非騷亂背後

南非前總統祖馬被判監引發示威，再演變成騷亂，事件造成最少72人死。政府派軍隊支援警察，至今逾1200人被捕。一場前政府支持者的示威，如何變成大規模騷亂……（點擊了解更多）

圖為7月13日，南非索韋托一間商場，多間商店被砸爛遭到搶掠。（Reuters）

美國式流會

美國德州63名民主黨議員為阻止州議會共和黨提出的投票權修改議案，「漏夜出逃」往華盛頓杯葛議會，使議會未達法定人數流會。共和黨揚言要把民主黨議員「捉回去」，他們會成功嗎......（點擊了解更多）

圖為7月13日，德州63名議員集體逃往華盛頓，杯葛州議會阻止限制投票的議案通過。（Reuters）

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