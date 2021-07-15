歐洲風暴大雨成災　德國廣泛地區水浸9死逾70失蹤　20萬戶停電

歐洲部分地方天氣惡劣，中部及西部一些地方在風暴中暴雨水災。德國西部萊茵蘭-巴拉丁州（Rhineland-Palatinate/ Rheinland-Pfalz）7月15日有6棟房屋倒塌，迄今已知9人死亡。《圖片報》引述警方稱，逾70人失蹤。受水災影響，德國最大電力分銷網絡運營商Westnetz發言人稱，水災中導致20萬戶停電。公司正在搶修。



在阿爾特納（Altena），一名46歲的消防員不幸殉職。

艾弗爾（Eifel）有25棟房屋有倒塌風險。

哈根（Hagen）災情亦嚴重， 112求助熱線接獲數百個電話。當地有些地方已無法乘車抵達，有些人被困車內，需要別人協助離開。

伍珀塔爾（Wuppertal）因水災而停電。

西埃爾伯費爾德區（Elberfeld West）14日傍晚有8,000戶停電；接近該市附近的地方，水位高達3.4米。

德國水災：圖為艾施河的一些泡沬，被洪水沖上鄰近勞夫磨坊的一條橋上。（AP）

在科內倫茨（Koblenz）有4在阿爾魏勒（Ahrweiler）死亡，另有50人被困屋頂等待救援。

萊茵蘭-巴拉丁州的官員已宣布，當地進入災難狀態。很多道路及小鎮的無法通行前往。當地學校在15日停課。

消防員已接報前往處理不同的問題，包括樹木倒塌、地牢水浸以及道路堵塞。

德國西南部的惡劣天氣亦導致部分鐵路、道路交通，以及萊茵河交通在15日暫停。

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法荷比利時受災

除了德國，比利時及荷蘭亦受惡劣天氣影響，接近德、比邊境的荷蘭小鎮法爾肯堡（Valkenburg）一間安老院及寧養中心的人須漏夜疏散。法爾肯堡這個旅遊小鎮的街道s已變成「河流」。此外比利時有2人死亡。

荷蘭政府已派出約70名軍人前往林堡省（Limburg），協助民眾疏散，以及在河邊以沙包築起堤防。

荷蘭方面暫時未有人在水災中受傷。

德國水災：圖為7月14日，洪水衝爛哈根一間房屋的牆壁（AP）

異於尋常的大雨本周亦影響法國南部，導致一些樹木倒塌，以及數十道路被封。法國一條通往盧森堡的列車路線受影響。

法國亦派出消防員前往接近盧森堡及德國的邊境，協助一些住戶疏散。

法國國家氣象部門稱，過去一、兩天下了相當於2個月的水量。部門向10個區發布水浸警告。