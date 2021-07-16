一分鐘看世界｜歐盟減碳計劃、美國法案禁新疆產品、法國谷針新政

今天是7月16日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：



歐盟減碳計劃

歐盟委員會公布應對氣候變化的「Fit for 55」政策，提出在2030年底的車輛二氧化碳排放水平比2021年水平削減55%、2035年開始禁止出售汽油及柴油車輛等，有關的計劃被指進取與嚴苛，除了需時談判外，商家也憂心成本上升，預料計劃在能源業和商界方面會遇上阻力……（點擊了解更多）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2021年7月14日在布魯塞爾公布應對氣候變化的「Fit for 55」計劃（AP）

美國法案禁新疆產品

美國參議院兩黨人士一致同意通過法案，指除非能提出證明，否則會假定新疆生產的所有產品均由強迫勞動所得，此將推動禁止進口來自新疆地區產品，這法案將再送到眾議院。雖然美國傳媒指，華府有意與中國設立緊急熱線，但兩方的爭拗一直不停……（點擊了解更多）

美國參議院兩黨人士2021年7月一致同意通過涉新疆法案，圖為美國國會山莊（Getty）

法國谷針新政

法國為防止疫情升溫，推出多招推動民眾接種疫苗，包括要求醫護人員打針否則不准上班，又將要求民眾去餐廳或商場前出示「健康通行證」，而這張通行證只會提供給打疫苗或最近接受檢測者等，當地部份民眾不滿總統馬克龍的防疫新政，爆發萬人遊行抗議活動……（點擊了解更多）

法國部份民眾不滿總統馬克龍的防疫新政，7月14日爆發抗議活動（Reuters），

阿富汗局勢

阿富汗局勢持續不穩，塔利班宣稱已取得阿富汗接壤巴基斯坦一個主要邊境站的控制權。在情況愈見混亂之際，美國國務院表示，阿富汗是中國與美國可以合作的領域，又指兩國的利益一致......（點擊了解更多）

圖為7月14日，塔利班發放的影片，可見後面的旗幟已換成塔利班的旗。（Reuters）

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