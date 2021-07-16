俄羅斯外泄密件：普京下令全力協助特朗普勝出美國大選

美國多番指控俄羅斯總統普京干預美國2016年大選，協助候選人特朗普（Donald Trump）勝出。英媒7月15日獨家報道，普京在2016年1月一個國家安全委員會會議中，授權一個秘密的情報機構行動，支持「精神不穩的」特朗普獲勝。



《衛報》報道稱，會議是在2016年1月22日進行。外泄的文件內容指出，普京、他的情報部門首長以及高級官員都有出席。

他們一致認為，特朗普主政有助確保莫斯科的戰略目標，其中包括特朗普會在美國製造「社會動盪」以及和削弱美國。

《衛報》將文件展示給一些西方情報官員看，他們稱相信文件是真的。

普京否認俄羅斯介入美國的總統大選。（AP）

外泄密件內容指出，普京下令俄羅斯3個情報部門找出實際的辦法支持特朗普。普京的專家部門在報告稱，莫斯科動用「所有可能的力量」確保特朗普得勝。

《衛報》稱西方情報部門多月來已對這些文件知情，以及正在小心檢視它們。

該報稱，這些流出的文件代表克里姆林宮發生了一次嚴重以及非常不尋常的密件外泄。

圖為2021年6月26日，美國前總統特朗普於俄亥俄州出席集會。（AP）

形容他衝動又自卑

此外一份題為「No 32-04 \ vd」的報告稱，特朗普是最有希望當選的候選人。文中有一份簡單的心理評估報告，稱特朗普是一名「衝動、精神不穩定、不平衡而且有自卑情結的人。」

報告看來是確認了一點，克里姆林宮擁有足以對這位「未來總統」構成有不良影響的「材料」。文件引述他早年在俄的非官方行程。文件又提及一些特朗普在俄發生的事。

克宮與特朗普皆否定

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日稱英國《衛報》報道是「一大本低俗小說」。

特朗普通過其發言人哈靈頓（Liz Harrington）在Twitter發文，稱報道噁心，並指它是假新聞，那是「左翼瘋子」盡其所能去貶低右派的做法。

特朗普通過推文稱，《衛報》的報道是小說，以及無人比他對俄羅斯更強硬，包括在能源管道及制裁等，他又說，「與此同時美國與俄羅斯相處得好」。他稱當時俄羅斯、中國及伊朗都尊重美國。他又暗示現任總統拜登（Joe Biden）精神不穩，稱自己在任時世界更安全。

圖為2021年7月7日，美國前總統特朗普於特朗普國家高爾夫球俱樂部發言。（AP）

否認有意搞政變

美國有線新聞網絡（CNN）此前披露《華盛頓郵報》記者即將問世的新書的一些片段，其中提到美軍參謀長聯席會議主席米利將軍等人曾擔心時任總統特朗普（Donald Trump）發動政變，曾私下討論過通過逐一辭職的方式不執行特朗普可能下達的非法、危險或不明智的命令。

特朗普說：「我從未向任何人威脅或說過要在政府發動政變。太荒唐了！很遺憾地告訴你們，選舉才是我的『政變』方式。」

特朗普補充說：「而且如果我要發動政變，米利是我最不願與之起事的人之一。」

根據2020年11月3日美國大選選舉日的選民投票結果，第45任美國總統特朗普未能獲得連任，民主黨人拜登當選。特朗普很長一段時間堅持不承認敗選，後來還拒絕出席拜登的宣誓就職典禮。

美國國會參眾兩院1月6日認證美國總統大選的選舉人票數時，特朗普在華盛頓舉行集會，呼籲支持者前往國會山質疑選舉結果。特朗普的支持者隨後包圍國會，部份人闖入國會大廈並進行破壞，認證程序一度中斷。騷亂期間共有5人死亡。眾議院1月13日表決通過針對特朗普的彈劾案，指控他「煽動叛亂」，但參議院宣布特朗普無罪。