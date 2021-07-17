路透社記者阿富汗武裝衝突中遇害　踏遍戰地「為普通人拍攝」

撰文：楊倩
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路透社攝影記者西迪基（Danish Siddiqui）7月16 日在報導塔利班（Taliban）和阿富汗政府軍之間的戰鬥時被殺，終年38歲。他生前曾報導伊拉克和阿富汗的戰爭、緬甸羅興亞難民危機、香港的反修例示威、尼泊爾地震，並指自己的工作目標是「為普通人拍攝。」

西迪基在坎大哈省（Kandahar）開始跟隨阿富汗特種部隊拍攝，他16日在鄰近巴基斯坦邊境的小鎮史賓波達克（Spin Boldak ）採訪時殉職。

美國和北約部隊撤出後，塔利班14日佔領當地。西迪基16日較早時候曾向路透社表示，自己被彈片炸傷，但已接受治療。一名阿富汗軍隊指揮官說，塔利班再次襲擊時，西迪基正與當地店主交談，結果他與另一名高級軍官相繼喪生。

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塔利班發言人回應路透社稱，指目前尚未清楚西迪基是如何死亡，亦不知道當時有記者身處這一「激烈戰鬥現場」。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）對西迪基的死感到非常難過，路透社主席弗里登伯格（Michael Friedenberg）和總編輯加洛尼（Alessandra Galloni）則向西迪基家人表達慰問，形容他是一位優秀的記者，備受寵愛的同事，以及一名好丈夫和父親。

這名來自印度新德里的自學成才的38歲攝影記者已婚，是兩個孩子的父親，在路透社工作十多年，是報導緬甸的羅興亞難民危機而獲「普立茲獎」（Pulitzer Prize）的團隊一員。

西迪基曾經說過自己的目標是「為想看故事、想感受故事的普通人拍攝」，因為讀者無法親身體驗。今年較早時，他回到家鄉印度報導了新冠肺炎（COVID-19）疫情失控危機。當時作為被訪者的他表示，報道的技術和情感挑戰是如何以有尊嚴的方式展示這個故事：「以一種像人性的方式，即不能太近，以保持受難者和家人的尊嚴，同時又要展示這種流行病在該國的造成的破壞程度。」

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