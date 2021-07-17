新冠肺炎丨拜登批評社交平台縱容疫情不實資訊流行　導致民眾喪命

美國總統拜登（Joe Biden）7月16日表示，Facebook等社交平台容許關於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的不實資訊散播，導致民眾死於疫情。



拜登在白宮向傳媒指，美國目前面對的疫情，都是沒有接種疫苗的人受感染，形容他們被網上社交平台的不實資訊「殺害」。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日較早時亦認為，即使這些公司有採取措施，但應該可以做得更好。她在15日稱，拜登政府經常與Facebook聯絡，就有問題的帖文提出意見。她指出，社交平台上的反疫苗資訊中，有大約65%內容都是由12人包辦。

美國白宮醫療總監穆西（Vivek Murthy）都對於網上充斥關於疫情和疫苗不實資訊的情況感到憂慮，指這些問題令抗疫工作難上加難。

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華府官員指出，Delta變種病毒株在全球大流行，美國的新增確診個案比上週增加70%，死亡人數亦上升26%。疫情持續在低接種率的地區爆發，而且差不多所有死亡個案都是與沒接種疫苗有關。

Facebook發言人表示，公司不會受到沒有事實根據的指控影響，強調有超過20億人在Facebook瀏覽關於疫情及疫苗的權威資料，而且有逾330萬名美國人利用公司的尋找接種點工具，找出如何接種疫苗，反映Facebook協助拯救生命。

至於同樣被批評的Twitter及YouTube則暫時未有回應。