新冠肺炎丨Delta變異病毒株肆虐美國　確診增70%病死增26%

美國官員7月16日稱，變種病毒株Delta現已是全球主要流行的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒株，伴隨而來的是美國染疫病逝人數急增，死者幾乎全是未接種疫苗的人士。



美國疾病控制和預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）在新聞簡布會表示，美國確診個案在前一週增加70%，病逝人數上升26%，疫情在部份疫苗接種率低的地出現。

美國新冠肺炎疫情：圖為7月15日美國佛羅里達州一名女子在北邁阿密接受新冠肺炎病毒檢測。（AP）

根據CDC資料，目前7天平均單日新增逾2.6萬宗個案，是6月確診個案偏低時的2倍有多，當時每天僅增約1.1萬宗。

白宮抗疫協調員津茨（Jeff Zients）稱個案數目最明顯上升的地方，是在阿肯色、佛羅里達、路易斯安那、密蘇里與內華達等州。這些都是疫苗接種率較低的地方。

津茨說：「這正變成未接種疫苗者的疫情」，全美97%入院的，都是沒接種疫苗的人。

她說，美國目前展示出高傳播風險的縣正在增加，一改最近數月來風險大幅下降的情況。

津茨表示，大約每5宗新確診就有1宗是在佛羅里達州出現。

美國總統首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）稱，明顯比原始株更具傳染力的Delta，在全球約100個國家地區出現，而它現已是全球主要流行的變種病毒。

他說：「我們正在對抗一個難對付的（新冠肺炎）變種病毒」。

變種病毒株Delta首次在2020年10月於印度被發現。