新冠肺炎丨拜登政府上場民主黨轉向　認真看待病毒自實驗室外泄論

美媒7月16日稱，多數研究新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）及調查疫情起源的科學家都表示，現有證據強烈支持新冠病毒（SARS-CoV-2）自然起源論，不過美國拜登政府的高官也在認真考慮「病毒從武漢實驗室意外外泄」的理論。



美國有線新聞網絡（CNN）16日引述對調查知情的消息人士稱，負責監督病毒起源調查的高級官員現時相信，實驗室外泄論至少跟自然起源論一樣可信，包括國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）。

消息人士稱，美國現有情報是支持「病毒源自自然、從動物傳到人類，以及並非精心設計」的理論。

這在美國民主黨而言是巨大的轉變，他們一年前公開淡化實驗室外泄的假設。

圖為6月7日美國國家安全顧問沙利文在白宮出席記者會。（Getty）

報道引述數名對調查知情的人稱，情報界對兩種理論的看法仍壁壘分明。他們稱，沒什麼證據證明傾向哪一套理論，惟「實驗室外泄論」已為拜登政府最高層人員所認真考慮。

CNN取得一份日期為6月11日，由美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）向美情報界發布備忘錄，內文責成官員就兩套理論取得更多數據，稱需要「關鍵情報」來確定病毒源頭。

內文呼籲對一些議題進行更多檢視，包括「在野生動物或家畜發現病毒」、「中國及地區野生動物活動的高風險程度」、「病毒可能成為基因工程的骨幹」以及「中國生物研究以及相關活動的寬度。」

備忘錄亦呼籲情報界研究，中國可能抑制世界衛生組織（WHO）及其他病毒溯源調查的行動寬度。