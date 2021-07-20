一分鐘看世界｜美英歐指控中國、以色列間諜程式、貝索斯上太空

今天是7月20日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美英歐指控中國
美國科技企業微軟（Microsoft）發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外泄事件後，美國、英國與歐盟7月19日集體指控中國是幕後黑手。美國司法部同日公布，4名中國公民遭起訴，他們被指控參與一個全球黑客活動……（點擊了解更多）
以色列間諜程式
以色列網絡情報公司NSO Group，被指向多個專制政權出售手機間諜軟件，協助政府監控維權份子、記者、政敵及企業高層人士。事實上，有報道更指以色列政府參與其中，在背後推動科技公司開發並散播間諜軟件，涉事公司更不只NSO Group一間……（點擊了解更多）
貝索斯上太空
億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）在7月20日將出發上太空，由旗下公司藍色起源發射火箭載人離開地球。為了與貝索斯「同行」，成為首位享受這約10分鐘行程的付費旅客，有人不惜在拍賣中付出高價，以2,800萬美元（約2.18億港元）才贏得這張「機票」……（點擊了解更多）
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英格蘭大解封
英格蘭全面解封，各地酒吧迫爆，根據最初幫助英國當局制定新冠病毒封鎖策略的科學家表示，解封後英國每天新出現的新冠確診病例數「可能會達到20萬」，並對衞生醫療系統造成重大破壞......（點擊了解更多）
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