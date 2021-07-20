韓國「無指登山家」金洪彬征服第14座高峰後　墮入冰隙生死未卜

來自韓國、沒有手指的「無指登山家」金洪彬（김홍빈），7月18日才剛打破紀錄，成為全球首位征服喜馬拉雅山14座八千米以上高峰的殘障人士，但7月19日傳出壞消息，他在高山上跌入冰隙，救援人員一度嘗試拯救但不果，他目前失蹤，生死未卜。



韓聯社報道，金洪彬19日凌晨墜入位於海拔7,900米的冰隙，同日早上9時58分左右使用衛星電話求救。俄羅斯搜救團隊約上午11時抵達現場，發現金洪彬時，他還未失去意識。救援人員試圖用升降工具拯救金洪彬，但在把他向上拉了約15米時，他因繩索鬆掉而下墜，如今下落不明。

他7月18日下午4時58分左右登上海拔8,047米的布洛阿特峰（Broad Peak），成為征服喜馬拉雅山14座8,000多米高峰的全球首名殘疾人及第7名韓國人。

文在寅：希望他能平安歸來

韓國總統文在寅7月20日在社交網站發文稱，對金洪彬下落不明一事深表遺憾，希望他能平安歸來。韓聯社報道，搜救行動仍然持續。

金洪彬一直熱愛登山，他曾於1991年獨自挑戰北美洲最高峰麥金利山（Mount McKinley，海拔6193米）時，10隻手指因凍傷需截去。