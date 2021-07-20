有片︱貝索斯太空之旅順利結束　太空艙成功着陸

美國亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）7月20日與弟弟馬克（Mark Bezos）、以及另外2人一起，坐旗下太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的太空艙上太空。太空艙在香港時間晚上約9時12分升空，並在約9時22分成功着陸。



↓以下為貝索斯上太空的直播影片

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貝索斯、馬克、82歲退役女太空人芬克（Wally Funk）、及18歲荷蘭少年德門（Oliver Daemen）在美國德克薩斯州（Texas）范霍恩（Van Horn）升空。他們的旅程歷時約10分鐘，太空艙在其中約3分鐘飛越海拔100公里的「卡門線」（Kármán line）、即地球大氣與外太空的分界線，他們體驗到無重力狀態。

貝索斯上太空：圖為7月20日，太空探索公司藍色起源發布的照片，顯示當日一起上太空的成員，左起：美國亞馬遜創辦人貝索斯的弟弟馬克、貝索斯、18歲荷蘭少年德門、82歲退役女太空人芬克。（AP）

是次旅程為藍色起源的首次載人太空飛行任務。貝索斯7月19日接受全國廣播公司（NBC）節目今日（Today）訪問時，表示旅程目的是為後代人鋪路、讓他們可在太空做出色的事。他6月7日在Instagram上表示：「我自從5歲起，我一直夢想能上太空。在7月20日，我會和弟弟踏上這個旅程。這是與我最好的朋友，一起進行最偉大的冒險。」

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