一分鐘看世界｜貝索斯順利上太空、尋獲烏干達選手、兩個塔利班

今天是7月21日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：



貝索斯「最美好一天」

美國亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）7月20日與弟弟馬克、以及另外2人一起，坐旗下太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的太空艙上太空。是次旅程為藍色起源的首次載人太空飛行任務，最後順利結束11分鐘的旅程，貝索斯形容是最美好一天……（點擊了解更多）

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尋獲烏干達失蹤選手

東京奧運未開幕已爆出多宗爭議，烏干達一名舉重運動員的失蹤的事件也備受關注，他留下寫有「烏干達生活艱苦，希望留在日本工作」的字條就下落不明，最新消息是警方在三重縣找到他，正詢問具體細節。這次事件也引發外界再度關注日本的難民問題，除了出名嚴格、成功率極低的難民審批外，究竟當地主要接收來自哪裏的難民、日本難民人數和他們的處境又是如何……（點擊了解更多）

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兩個「塔利班」

阿富汗局勢緊張，在7月19日，中國外交部發言人在回應記者問題時，談到記者似乎把「巴基斯坦塔利班」與「阿富汗坦塔利班」混淆了。此塔利班確實不同彼塔利班，阿富汗與巴基斯坦的「塔利班」大不同……（點擊了解更多）

圖為7月9日，阿富汗塔利班在俄羅斯莫斯科的記者會。（Reuters）

中美關係

美國和西方盟國譴責北京幕後操縱惡意網絡攻擊，美國總統拜登表示，他將收到一份關於中國非軍方情報機構使用勒索軟件勒索美國企業方面所扮演角色的詳細報告，中方則批評這是無中生有。分析認為這次「網絡安全」口水仗，凸顯某一領域的前景......（點擊了解更多）

圖為2021年7月19日，美國總統拜登於白宮就經濟和基建計劃發言。（AP）

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