一分鐘看世界｜奧運選手染疫悲情退賽、「飛馬」監控門、西歐水災

今天是7月22日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：



染疫選手悲情退賽

東京奧運部份賽事已經展開，但壞消息也繼續出現，除了出現資料外泄風波、選手村設施受到批評外，部份選手因確診染疫而被迫退賽，繼智利跆拳道女運動員阿吉雷後，荷蘭女子滑板運動員雅各布斯 也在社交網站公布有關消息，她表示「我心碎了」……（點擊了解更多）

荷蘭女子滑板運動員雅各布斯7月21日在Instagram公布，自己確診新冠肺炎，無法參加東京奧運賽事。（雅各布斯Instagram圖片）

「飛馬」監控門

法國總統馬克龍傳出曾遭監控的消息，這個有關以色列間諜軟件「飛馬」（Pegasus）的監控風波愈鬧愈大，據美媒報道，有14名現任或前任國家領袖的手機也可能曾被人以飛馬監控，除了馬克龍外還有「他們」……（點擊了解更多）

間諜軟件：圖為2020年7月20日，法國總統馬克龍在比利時首都布魯塞爾用手機。（AP）

西歐水災

暴雨侵襲歐州地區釀成水災，德國受災嚴重，當地有起碼171人死亡，這次事件除了敲響氣候警號，也有愈來愈多人提出質疑為何當局未能在災害爆發前發出警告，讓居民提前疏散……（點擊了解更多）

白宮職員確診

美國白宮爆出感染新冠肺炎個案，一名已完成接種疫苗的白宮官員確診，另外眾議院議長佩洛西的發言人也證實染疫。美國疫情有回升跡象，新個案大部份為變種病毒株Delta，當地宣布延長公共衛生緊急狀態90天......（點擊了解更多）

編輯精選

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