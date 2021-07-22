中國證實美副國務卿舍曼訪華　美國務院冀展示良性競爭

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）的亞洲之旅將會加入訪華行程，中國外交部7月21日證實有關消息。



中國外交部發言人表示，舍曼7月25至26日訪問天津，屆時她先與主管中美關係的外交部的副部長謝鋒舉行會談，之後與外長王毅會面。

發言人指，中國將會向華府表明對發展兩國關係的原則立場，以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，同時要求芥國停止干涉中國內政及損害北京利益。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）則提到，華府有需要與北京建立具建設的對話，並指出舍曼訪華的目的是向中國展示負責任及良性競爭的意義。

圖為2021年7月21日，美國副國務卿舍曼（右）、韓國外交部第一次官（副部長）崔鐘建（左）和日本外務審議官森健良（中）於東京會面。（AP）

舍曼現時展開亞洲之旅，包括到日本、韓國、蒙古和阿曼（Oman），包括21日在東京與韓國外交部第一次官（副部長）崔鐘建、日本外務事務次官森健良會面。普賴斯指出，三國討論台灣海峽穩定和朝鮮無核化的重要。他稱，美韓日三國建立牢固有效的三邊關係對於共同維護地區安全、解決彼此關切非常重要，這是美方的一貫立場。