加拿大「全3D打印別墅」在Airbnb上架　11天建成　研製目的極暖心

許多人在規劃旅行時，喜歡透過旅宿平台Airbnb來尋找房源，有機會住到充滿特色的民宿。Airbnb近日就上架了一個「全球第一個」3D打印渡假別墅，每晚只要約987港元，吸引不少旅客預約體驗。



根據《The Architect’s Newspaper》報道，加拿大卑詩省第一間獲准建造的3D打印房屋「斐波那契之家」（Fibonacci House），目前已經在Airbnb上架，儘管大小只有10坪（356平方呎）左右，但機能跟家具空間十分充足，裏面除了有小型廚房之外，住戶可以透過屋內樓梯上到二樓夾層的臥室空間，最多可容納兩名成人和兩名孩童，屋外的院子還配有烤肉架。

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目的：「負擔得起」的生活空間

這個由荷蘭創投公司Twente Additive Manufacturing（TAM）打造的3D打印房屋，耗費11天製作，總共包含了11個大型組件，其最初目的就是利用3D打印技術打造「負擔得起」的生活空間，希望能讓單親等弱勢群體，能夠有個品質良好得棲身之所。

此房源在Airbnb上架後，每晚的價格約在港幣987元，而所有租金將成為慈善機構「世界之家」（World Housing）的資金，該組織希望從斐波那契之家出租和住宿經驗，在加拿大創建一個完全透過3D打印打造的低成本住房社區「Sakura Place」，幫助單親家庭、弱勢群體能夠用合理價格住進安全的空間。

住過的房客在評價中表示，「這是我們住過最棒的房源之一」、「屋內比想像中寬暢明亮，廚房設備也非常齊全，一定會再回來」、「沒有冷氣這點比較可惜，但現在的天氣還算是舒適」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】