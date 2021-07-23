東京奧運．最新︱開幕禮今晚登場　特技飛行隊東京上空噴五彩煙

東京奧運7月23日正式開鑼，開幕禮將在香港時間晚上7時舉行，儀式內容一直保密，屬於「高度機密」，好讓觀眾有驚喜，但在疫情關係之下，這次開幕禮大受影響，出席人數料少於千人。本文為大家報道這次東京奧運的最新消息。



東京上空「畫」出五環

【14:40】日本自衛隊派出飛行隊展開特技表演，在東京上空「畫」出奧運五環和噴射五色彩煙，街上市民爭相拍照。

畿內亞轉軚參賽

【14:34】畿內亞本來於7月21日臨陣宣布因疫情再升溫，決定取消派出5人代表團參加東京奧運，畿內亞如今改變主意，推翻決定。

再多3運動員染疫

【14:18】奧運主辦單位表示，再有3名參加東京奧運的運動員確診染疫，其中1人住在選手村。主辦單位又表示，與奧運相關的確診個案增加19個，同類累計個案增至106個。

東京奧運：日本天皇德仁7月22日在東京皇居接見國際奧委會主席巴赫。（AP）

天皇：盼帶來希望

【14:10】日本天皇德仁表示，在新冠肺炎疫情下辦奧運絕對不是一件容易的事，盼東奧帶來希望。他在在皇居接見國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）。

【08:00】日本天皇德仁接見國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach），並表示新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間辦奧運絕對不是一件容易的事，盼東奧帶來希望。

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歷來最大規模警力

【07:55】日本為這屆奧運會投入大量警力，從東京奧運開幕至殘奧會閉幕為止，全日本將動員近6萬名警力維持秩序，為日本歷來最大規模。

3.5小時開幕禮

【07:50】開幕禮預計由7月23日香港晚上7時持續至晚上10時半，在東京新國立競技場舉行，這個場館可容納6.8萬人，但據外媒指，由於疫情關係，出席人數或僅950人，當中大部份是政要，包括20位世界領袖。開幕禮內容目前還是「高度機密」。

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東京奧運：開幕禮將在東京新國立競技場（圖中橢圓形白色場館）舉行，這個場館本來可以容納6.8萬人（Getty）

▼東京奧運選手村（點擊大圖瀏覽）：

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美國第一夫人到步

【07:30】美國第一夫人吉爾（Jill Biden）已經在7月22日率領美國外交代表團抵達日本，她並與日本首相菅義偉夫婦共進晚餐。

據日媒報道，這次出席開幕禮的外國首腦級人物與國際機構最高負責人不足30人，將為近年奧運會最少一屆。外媒也指，在主要國家中，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是唯一確認參加東京奧運開幕禮的首腦。

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