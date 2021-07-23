東京奧運・最新︱開幕禮開始　日本歌手MISIA獻唱國歌

東京奧運7月23日正式開鑼，開幕禮在香港時間晚上7時舉行，儀式內容之前一直保密，屬於「高度機密」，好讓觀眾有驚喜，但在疫情關係之下，令這次開幕禮大受影響，規模縮減。本文為大家報道這次東京奧運的最新消息。
各國選手進場
【19:45】各地選手陸續進場，首先為希臘隊，當地作為奧運起源地，按照慣例會率先進場。之後選手的入場次序根據日文五十音排列，而不是按英文字母排列。
【19:39】開幕禮上出現木製的巨大奧運五環，這是用紀念1964年東京奧運而種植的松樹、雲杉樹製成。
歌手MISIA獻唱
【19:27】日本知名女歌手MISIA在開幕禮獻唱日本國歌《君之代》。
【19:12】日本天皇德仁與國際奧委會主席巴赫進場。
【19:02】奧運開幕禮正式開始，新國立競技場放煙花慶祝。
The Japanese flag🇯🇵 has entered the Olympic stadium 🏟️ at the #Tokyo2020 #OpeningCeremony#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/WjcL2zeX8U— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
日皇再為奧運揭幕
日本德仁天皇23日晚將出席的東京奧運會開幕禮。他將重現多年前的一幕，就是1964年東京奧運會舉行時，昭和天皇裕仁擔任奧運會名譽總裁，出席奧運會開幕禮。昭和天皇是德仁天皇的祖父。
日媒：檢測工具不足
2020年東京奧運會因疫情改在7月23日晚上8時（香港時間晚上7時）舉行開幕禮，然而疫情蔓延的陰霾揮之不去之際，日本放送協會（NHK）稱大會快速測試盒庫存不夠，令人擔心新冠病毒或在不知不覺得加快散播。
馬克龍晤日本天皇
【16:09】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已經抵達日本東京，準備出席晚上的開幕禮，他下午前往皇居，與日本天皇德仁見面。
示威民眾：取消仍不遲
【15:35】這屆奧運會一直充斥爭議，尤其在疫情下舉辦，引來不少日本民眾反對，東京7月23日續有群眾在東京都政府大樓外示威，要求取消奧運，有示威者稱「我仍不認為取消奧運是太遲」。
東京上空「畫」出五環
【14:40】日本自衛隊派出飛行隊展開特技表演，在東京上空「畫」出奧運五環和噴射五色彩煙，街上市民爭相拍照。
ブルーインパルスが大きな五輪を描きました。#ブルーインパルス pic.twitter.com/sZAjnhfWLd— ち の け ん い ち (@protoceratops) July 23, 2021
畿內亞轉軚參賽
【14:34】畿內亞本來於7月21日臨陣宣布因疫情再升溫，決定取消派出5人代表團參加東京奧運，畿內亞如今改變主意，推翻決定。
再多3運動員染疫
【14:18】奧運主辦單位表示，再有3名參加東京奧運的運動員確診染疫，其中1人住在選手村。主辦單位又表示，與奧運相關的確診個案增加19個，同類累計個案增至106個。
天皇：盼帶來希望
【14:10】日本天皇德仁表示，在新冠肺炎疫情下辦奧運絕對不是一件容易的事，盼東奧帶來希望。他在在皇居接見國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）。
【08:00】日本天皇德仁接見國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach），並表示新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間辦奧運絕對不是一件容易的事，盼東奧帶來希望。
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歷來最大規模警力
【07:55】日本為這屆奧運會投入大量警力，從東京奧運開幕至殘奧會閉幕為止，全日本將動員近6萬名警力維持秩序，為日本歷來最大規模。
3.5小時開幕禮
【07:50】開幕禮預計由7月23日香港晚上7時持續至晚上10時半，在東京新國立競技場舉行，這個場館可容納6.8萬人，但據外媒指，由於疫情關係，出席人數或僅950人，當中大部份是政要，包括20位世界領袖。開幕禮內容目前還是「高度機密」。
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▼東京奧運選手村（點擊大圖瀏覽）：
美國第一夫人到步
【07:30】美國第一夫人吉爾（Jill Biden）已經在7月22日率領美國外交代表團抵達日本，她並與日本首相菅義偉夫婦共進晚餐。
據日媒報道，這次出席開幕禮的外國首腦級人物與國際機構最高負責人不足30人，將為近年奧運會最少一屆。外媒也指，在主要國家中，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是唯一確認參加東京奧運開幕禮的首腦。
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