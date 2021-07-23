新冠肺炎丨中國反對世衛第二階段源頭調查　白宮表達失望

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月16日提出到中國展開新型冠狀病毒源頭第二階段調查，中國國家衛生健康委員會22日表明反對。白宮對北京的決定感到失望。



白宮發言人普薩基（Jen Psaki）22日表示，對中國反對調查感到非常失望，並認為北京的立場不負責任和危險。她指出，美國聯同其他世衛成員國繼續敦促中國提供必要數據及樣本，強調此舉對如何阻止下一場疫情非常重要，並認為這不是阻撓的時候。

中國衛健委副主任曾益新22日較早時認為，將「中國違反實驗室規則造成病毒泄漏」作為第二階段研究重點之一是對常識的不尊重和對科學的傲慢態度，重申北京反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸。

不過他亦指出，中國全力支持世衛專家組工作，完全滿足世衛專家參訪要求，讓世衛專家到訪所有他們想去的單位，並安排他們與所有想見的人會面。

譚德塞16日在世衛組織的閉門會議上，向成員國提交有關計劃，內容包括到武漢的華南海鮮市場等地研究人類及野生動物的數據，以及到2019年12月發現首宗人類感染病例地區內的相關實驗室和研究設施進行調查。而拜登亦下令美國情報部門找出病毒源頭。

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