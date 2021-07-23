全球多個網站包括東京奧組委一度癱瘓　服務供應商否認遭網絡攻擊

全球多個網站在7月22日一度無法運作，有雲端服務供應商表示，事件並非由網絡攻擊引起，服務現已回復正常。



綜合日本放送協會（NHK）、英國廣播公司（BBC）及路透社等海外傳媒消息，受影響的網站包括達美航空（Delta Air Lines）、美國運通（American Express）、滙豐銀行、Airbnb、PlayStation網絡、東京奧組委、東京都政府及富士通等網站一度無法進入。

有關問題維持大約1小時，雲端服務供應商阿卡邁科技（Akamai Technologies）其後在Twitter表示，事件由軟件更新時引起，導致域名系統（DNS）服務出現漏洞。不過公司撤回更新後，服務已經回復正常，並審視措施防止將來再次出現同樣事件。

今次是大約一個月內，第二度發生由雲端系統引起的網絡癱瘓事件。在6月，全球多個社交媒體、政府和新聞網站出現故障，當時有多個報道指，事件與位於美國的雲端運算服務供應商出現異常有關。