旅遊氣泡｜帛琉求客若渴　歡迎中港澳遊客　入境還會送這個

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）日前接受台媒TVBS新聞專訪，坦言他很期盼能重啟「台帛旅遊泡泡」，同時祭出玩樂觀光的同時，也能施打新冠疫苗，不過台灣方面遲未同意。 7月22日則傳出，帛琉已簽署行政命令，開放予中國大陸和港、澳人士。



惠恕仁被問到是否有受到內部壓力，要求開放市場給中國大陸，他也坦言，「確實有一些壓力」，要帛琉考慮接納來自中國大陸的遊客，「但我們知道你們（台灣）的系統是有效的，我們想跟你們合作。」

帛琉總統惠恕仁2021年3月訪台，晚宴與台行政院長蘇貞昌敬酒。當時台帛旅遊泡泡蔚為熱議，孰料台灣疫情5月升温，阻塞台帛旅遊泡泡。帛琉方面盼台灣重啟，目前未得台灣首肯。（吳逸驊攝）

惠恕仁甚至向媒體表示，「既然你們還沒有打疫苗，我們會盡力幫你們接種，來保護我們的人民，同一時間也保護你們，（給遊客的有）強生和莫德納。」；台灣政府有時會很猶豫，因為不想成為把病毒傳染給帛琉的人，如果因為任何理由發生了，帛琉不會怪台灣人，帛琉目前的疫苗覆蓋率已有70%，帛琉下個月會衝上至80%。

對此，台灣外交部當地時間7月23日晚間說明，由於台灣5月中旬爆發社區疫情傳染，台灣中央疫情指揮中心將疫情警戒提升至第三級，基於妥善控制台灣疫情，並考慮到帛琉對於新冠肺炎確診病例的醫療能量，因此兩國的旅遊泡泡暫時中止。然而目前帛琉全國的成人幾乎都已完成疫苗接種，12歲以上青少年也將開始施打疫苗，很快就可以達成群體免疫。另一方面，台灣疫情已經獲得妥善控制並趨於穩定，帛琉總統惠恕仁非常盼望台帛兩國儘快重啟觀光旅遊的方案，台灣外交部對於重啟台帛兩國的觀光旅遊發展也一直與帛方維持緊密的溝通聯繫。

台灣外交部強調，台灣中央流行疫情指揮中心已於7月23日宣佈，自7月27日至8月9日調降疫情警戒至第二級，這將使重啟台帛觀光旅遊的環境更為成熟。台灣外交部正持續與指揮中心、台灣交通部等機關及業界聯繫商議，希望能夠回應惠恕仁的期待，儘快恢復並促進兩國觀光旅遊業及人民之間的互動往來。

台灣外交部稱，有關帛琉政府宣布重新開放具有中、港、澳旅遊史以及轉機史的旅客入境一事，這是因為帛琉幾乎已達到群體免疫，繼開放台灣、關島航線後，逐步開放國境的一環，與台帛間的觀光旅遊安排沒有直接關聯。