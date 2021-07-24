美國和墨西哥未能解決涉汽車貿易規則爭議

據新浪財經7月24日報道，美國和墨西哥在本周的會議上未能解決有關汽車貿易規則的爭端，威脅到他們的新貿易協定促進地區製造業的目標。



據知情人士稱，美國貿易代表戴琪和墨西哥經濟部長克洛鐵爾（Tatiana Clouthier）7月22日在華盛頓討論了這個話題，但未能達成解決方案。加拿大與墨西哥立場一致。

美國貿易代表辦公室在一份聲明中表示，戴琪告訴克洛鐵爾，美國「仍然致力於充分實施美墨加協議，包括嚴格的汽車原產地規則，」但聲明沒有詳細說明。聲明說，兩人「同意在未來幾個月保持聯繫」。

克洛鐵爾在華盛頓告訴記者，「原產地規則沒有按照我們簽署協議時達成的方式進行解釋。我們需要更多對話，如果繼續按照前政府的方式解讀，就會出問題。這就是我們目前的狀況。」

此前有媒體上周報道稱，這場矛盾的焦點在於如何計算一輛汽車的美墨加三國原材料總體佔比。美墨加協議於2020年7月生效，取代了北美自由貿易協定，但新的原產地規則擬定幾年之中分步實施。

知情人士上周表示，在計算汽車核心部件（發動機、傳動系統和轉向系統）的三國原產地佔比方面，美國堅持更嚴格的方式，而不是墨西哥和加拿大認為的三方已經議定的方式。知情人士說，這使得墨西哥和加拿大的工廠難以達到75%的免稅貿易新門檻。北美自貿協定原來規定的門檻是62.5%。