東京奧運｜有顏值有實力　盤點多國「男神」運動員

日本東京奧運7月23日開幕，各國代表團陸續抵達當地，準備在這場國際體壇盛事中爭取佳績，當中不乏俊男美女。現在讓我們一起來欣賞下這些要顏值有顏值、要實力有實力的運動選手吧。



積素

美國泳手積素（Caeleb Dressel）身高6呎3吋，現年24歲。他被稱之為繼「水神」菲比斯（Michael Phelps）後的最佳男運動員。

積素在2016年贏得2枚奧運金牌，還擁有7枚世界游泳錦標賽金牌，同時也是美國全國大學體育協會（National Collegiate Athletic Association，NCAA）50米自由泳9項最快紀錄保持者。

麥克萊納根

愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys Mcclenaghan）2019年在世界體操錦標賽（World Artistic Gymnastics Championships）的鞍馬項目中贏得季軍，成為首名在世界體操錦標賽中贏得獎牌的愛爾蘭體操運動員。

美國長跑運動員切利莫（Paul Chelimo）7月16日質疑東京奧運選手村向運動員提供紙板床是為了避免運動員進行「床上運動」後，麥克萊納根在Twitter發布在床上彈跳的影片來實測紙板床並稱這是假新聞。

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021

芬克

美國泳手芬克（Bobby Finke）現為佛羅里達大學（University of Florida）3年級學生。年僅21歲的他已是佛州、美國和全國大學體育協會（NCAA）等的1,650米自由泳記錄保持者。

戴利

英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）2008年首次在奧運亮相，在過去2屆奧運贏得2面銅牌。他19歲「出櫃」，公開自己與編劇布萊克（Lance Black）「戀愛ing」。2人2018年透過找代孕媽媽，迎來2人的第1個孩子。

胡珀與歐文

美國男子水球隊隊員胡珀（Johnny Hooper）和歐文（Max Irving）這次前往日本參加東京奧運，是兩人首次代表國家參與奧運賽事。