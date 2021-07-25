東京奧運｜歷來最多女性參賽　惟躋身賽場背後不無掙扎

日本東京奧運近49%選手為女性，是自1896年舉辦首場奧運以來最多女運動員參賽的一屆奧運會。除男女比例幾乎相等外，性別差異方面，東京奧運還有其他突破。



加拿大34歲拳擊手比若爾（Mandy Bujold）參加巴西奧運後計劃生兒育女，然後再為東京奧運做準備。她原將參加國際奧委會（IOC）6月舉行的資格賽，但賽事因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而取消。

圖為加拿大拳擊運動員比若爾在Instagram發布她與女兒的相片。（Instagram＠mandybujold）

國際奧委會決定按照2018年和2019年間的3場賽事來選拔運動員，這讓這段時間剛好在放產假的比若爾直接失去參賽機會。幸好她在國際體育仲裁法院（Court of Arbitration for Sport）上訴成功，最後如願前往東京。

受疫情影響，國際奧委會選手禁止攜家人前往東京參賽。加拿大女子籃球選手高徹（Kim Gaucher）女兒才3個月大，且正在餵母乳。她因此陷入兩難的處境，只能選擇放棄參賽，或離開女兒28天。

高徹透過Instagram向國際奧委會提出帶女兒赴日的請求，最初遭IOC拒絕。高徹的推文影響力擴大後，國際奧委會在輿論壓力下改變決定，允許高徹帶寶寶參賽。