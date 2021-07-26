克羅地亞致命車禍　巴士打瞌睡釀至少10死逾40人傷

克羅地亞星期日(25日)清晨約6時，發生嚴重致命車禍。一輛旅遊巴衝出公路後翻側，造成至少10人死亡，44人受傷，部份傷者情況嚴重，傷者已送院治理。當時車上共載有67名乘客，包括多名兒童和兩名司機。警方扣留巴士其中一名司機調查，據報他承認駕駛時打瞌睡，令旅遊巴失控。當地副檢察官 Slavko Pranjic 說：「他說他睡了一會兒。」



失事旅遊巴懸掛科索沃車牌，由德國法蘭克福開出，駛至克羅地亞境內，克東部城市斯拉沃尼亞布羅德西部的A3高速公路收費站附近附近一條高速公路時失控，衝破公路護欄。警方接報後趕赴現場，聯同消防和急救人員救助傷者，其中一名司機在事故中喪生。目前傷員已被送往醫院。Slavonski Brod 醫院院長 Josip Samardzic 指，有8人受重傷。

克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）對此表示悲痛，並向遇難者親屬和科索沃人民表示哀悼。克羅地亞總統米蘭諾維奇(Zoran Milanović)也對傷者表示哀悼，並祝願傷者早日康復。