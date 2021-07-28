新冠肺炎｜美國CDC修訂建議：接種後在傳染熱點之室內仍應戴口罩

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情因Delta變異病毒株而反彈。全球每日新增個案中，每9個有1個是美國的。美國單日新增個案7天平均值急升至57,126個，是疫情高峰期的四分之一。美國疾病控制和預防中心（CDC）7月27日修訂指引。



CDC經修訂的戴口罩指引，再度建議已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）人士，在傳播率高之地區進入公共室內場所時戴口罩。

CDC稱，美國63.4%的地區，傳染率已高至足夠實行要求人們在室內戴口罩的措施，以及應立刻恢復這些措施。它稱，曼哈頓、洛杉磯、三藩市，以及整個佛羅里達州已達到門檻，但芝加哥及底特律則未到。

CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在一個電話會議中對記者說，新的研究顯示，已達至「完全的預防接種」人士受感染的話，攜帶病毒量與未接種者一樣多，但顯示達至「完全的預防接種」人士或能將病毒傳給其他人。

美國新冠肺炎疫情：美國疾病控制和預防中心促所有第12班學生復課後，回校時佩戴口罩。圖為7月27日，紐約一16歲少女接種新冠肺炎疫苗。（AP）

CDC在7月較早時發布收緊的指引稱，建議在秋季復課後，從幼稚園到第12班，所有學生、教師及職員不論是否已接種，都應佩戴口罩。CDC之前發布的指引是，僅未接種的學生須戴口罩。

美國總統拜登（Joe Biden）稱希望身在CDC指引提及之地的民眾會跟從建議。他稱會到訪那些地方。他說，增加接種以及佩戴口罩，將有助避免重演2020年的「封城」。

CDC的建議並無法律約束力，以及很多美國人，尤其是支持共和黨的州份或選擇不跟從。至少8個州禁止學校要求人們戴口罩。

美國2個月前宣布，已達至「完全的預防接種」人士可不戴口罩，並稱疫情已在降溫，此後美國接種率大幅放緩。美國合資格人士中，僅58人已達至「完全的預防接種」狀態。