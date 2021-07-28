拜登就黑客攻擊警告中俄　結果或會導致熱戰

美國近月成發為幾宗大型黑客攻擊事件的目標，華府稱與中國及俄羅斯有關。美國總統拜登（Joe Biden）7月27日對中、俄發出警告，稱如美國真的和一個「大國」發生熱戰，那可能是因其受到黑客攻擊。



2020年12月8日以及2021年5月美國網絡管理公司SolarWinds的客戶受黑客攻擊、美國境內最大的燃油管道系統Colonial Pipeline在2021年5月上旬受襲、巴西肉製品加工公司JBS設於美國的廠房2021年5月底受襲，以及美國科技公司卡西亞公司（Kaseya Ltd.）2021年7月2日遭勒索軟件攻擊——部分襲擊影響美國的燃油及食物供應。

拜登27日到訪國家情報總監辦公室（ODNI），之後發長1小時的演說。他稱：「我認為如我們變得較可能最終（開戰）、如我們最終陷入一場戰爭——一場真的、與一個大國之間的熱戰——這將是網絡攻擊的嚴重結果，而（黑客攻擊的）能力正在呈指數級增長。」

"I think it's more than likely we're going to end up, if we end up in a war - a real shooting war with a major power - it's going to be as a consequence of a cyber breach of great consequence and it's increasing exponentially, the capabilities." 美國總統拜登

他指出中國構成的威脅，稱中國國家主席習近平迫切希望在2040年代中期成為世界上最大的軍事力量，以及世界上最大和最重要經濟體。

這是拜登上任後，首次到訪美國情報界設施。

美國已就中國黑客被指涉及網絡攻擊採取行動。美國司法部7月19日公布，4名中國公民遭起訴，他們被指控參與一個全球黑客活動，以入侵美國及全球的數十家公司、大學和政府機構為目標。

美國、英國與歐盟7月19日各自發表聲明，就美國科技企業微軟（Microsoft）發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外泄事件，指控中國是幕後黑手。美國國務院的聲明指控，中國國家安全部（MSS）培育一個犯罪合約黑客（criminal contract hackers）的生態系統，他們既進行國家支持的活動，也展開網絡犯罪，以獲取自身經濟利益。

西方多國與中國曾多次就黑客問題爆發爭拗，中國多次否認指控。