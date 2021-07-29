美國體操女王比拉絲退賽　揭運動員「不能承受的重」｜國際晨報

無數選手在東京奧運大放異彩，但一些選手的心理健康問題也受到關注，美國體操女王比拉絲（Simone Biles）7月27日宣告因心理問題退出東京奧運體操女子團體決賽後，7月28日再宣布退出個人全能決賽、放棄衛冕。她的決定突顯運動員的心理壓力極為沉重，可能超出他們能夠承受的程度。



24歲的比拉絲被譽為體操史上其中一位極偉大的選手，她2016年首次出戰奧運便獲得4面金牌和1面銅牌。她2021年5月更成為首位在比賽中完成高難度跳馬動作「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike）的女運動員，高水準表現令人讚嘆。

比拉絲背負為國爭光的使命，壓力巨大，加上她因曾被前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵而留下心理創傷，備受輿論壓力，這次她帶着身心的傷患出戰東奧，最終選擇了退賽。

比拉絲7月27日表示，她受到日本網球手大坂直美的啟發，決定要把自己的壓力及心理問題說出來。她稱：「每當你處於高壓狀態時，就會感到害怕。我必須專注我的心理健康，而不是（讓心理問題）危及我的健康和幸福。」

國際奧運委員會（IOC）對比拉絲表達「極大的尊重和支持」。

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