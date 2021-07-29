新冠肺炎丨輝瑞上調疫苗銷量達335億美元　料民眾或需接種加強劑

美國藥廠輝瑞（Pfizer）7月28日上調公司的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗在2021年的銷量，估計公司全年憑疫苗進帳335億美元。不過有數據顯示該款疫苗的保護力在6個月後降至84%，因此民眾可能有需要接種第三劑疫苗。



輝瑞公布一份未經同行評審的研究報告，顯示參與者完成接種兩劑疫苗後，其保護力在4個月後的96%高峰開始下降，到了6個月時跌至84%。

該公司首席科學總監多爾斯滕（Mikael Dolsten）表示，數據顯示接種第三劑疫苗後，年輕人及長者對傳染力更高的Delta變種病毒抗體比接種兩劑後的水平分別增加5及11倍，因此認為第三劑疫苗可以大為加強保護力，減少出現輕微病徵和傳染風險。

輝瑞計劃最快在8月初申請加強劑的緊急使用許可，並測試專門應對Delta變種病毒的疫苗，以及按照原定計劃在9月申請為12歲以下兒童提供疫苗。

↓想知道疫情持績期間其他地方民眾的生活？請點擊放大觀看：