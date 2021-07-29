新冠肺炎丨Delta病毒肆虐　Facebook要求美國員工須接種疫苗

Facebook7月28日宣布，美國辦公室的員工須接種新冠疫苗後才可上班，這亦是繼Google後，再有大型科技企業要求員工接種疫苗。



Delta變種病毒株在全球蔓延，再加上美國疾病控制和預防中心（CDC）更新抗疫指引，建議完全接種人士及兒童在室內戴口罩，令這些科企的高層重新考慮強制員工接種疫苗。

Facebook的聲明指，如何實施強制接種將取決於當地情況及規定，但亦會為以醫療或其他理由而無法接種的員工擬定程序，同時繼續評估對美國以外辦公室的措施。而Facebook早前已經容許部分全職員工可以繼續在家工作。

而在Facebook公布有關措施前不久，Google以Delta病情株流行為由，推遲員工重返辦公室計劃一個月，而返回職場的員工亦需要接種疫苗。另一大型科企蘋果都延遲重開辦公室目標，但沒公開表態是否規定員工接種疫苗，同時則要求專門店的員工和顧客不論接種情況，一律需要戴口罩。

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