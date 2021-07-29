AOA前成員珉娥傳輕生　出血過多須動手術現時昏迷

韓國女子組合AOA前成員珉娥7月29日傳出自殺的消息。英語韓流博客Allkpop在29日引述韓媒指她輕生，大量出血送院，現正進行手術，而且意識不清。



珉娥自2020年7月自揭出道10年來遭前隊長智珉欺凌後，曾三度上傳自殘照片，其情緒問題令粉絲擔心。

她除控訴被智珉欺凌，也承認自己為憂鬱症及失眠症所苦、曾在Instagram上載自殘照片，以及試過企圖自殺。

她29日在IG發文發布「8點聲明」就過去爭議解釋，豈料數小時後就傳出輕生送院的消息。

Allkpop引述韓媒稱，珉娥因出血過多正在接受手術，意識不清。

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珉娥近期是非多多，雖大方認愛，但4日在直播中承認誤當人家第三者。她自稱是事件的受害者。她也在直播對男方正牌女友以及女方家長等致歉，稱已跟男友分手。她公開認愛僅10天戀情便告終。

珉娥除曾自爆入行後、於練習期間被人辱罵及掌摑、遭智珉欺凌，言論愈來愈出格，曾自稱因被欺凌的壓力患上子宮頸癌（癌前病變），卻被質疑是否因頻繁發生性行為所致。她反駁雖有過性行為，但頻率比身邊的朋友少，更直指AOA中有喜愛性生活的成員。部分粉絲對此不滿，指她想將全部成員拖下水，珉娥回應時直接稱，她所指熱衷做愛成員就是智珉，更指她帶男人進入宿舍。

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